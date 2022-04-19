亞盃外︱港足34人初選名單出爐　傑志6將首當大港腳　艾里奧落選 (13:28)

港足早前公布本月24人集訓名單，未有徵召需出戰亞洲賽的傑志、理文及東方龍獅球員，改以其他港超隊及U23球員為主。今次大港腳34人初選名單中，3支出戰亞洲賽的港超隊佔27人，正出戰亞冠盃的傑志有6名球員首做大港腳，包括入籍兵謝家強、蘇沙、保羅及杜馬思，以及年僅17歲的港將趙聡悟及18歲後衛曾以行。早前入選集訓名單的冠忠南區球員簡嘉亨及門將伍瑋謙，以及標準流浪中場余在言亦首獲大港腳徵召。

梁諾恆及陳俊樂等外流中國聯賽的港將榜上無名，3名入籍兵艾里奧、基頓及辛祖亦落選。港足主帥安達臣正於泰國視察傑志球員狀態，據悉他將在月底返港，隔離一周後，下月在港主持訓練，然後計劃帶隊到泰國集訓，友賽泰國U23等隊。

另外，今屆東亞盃決賽周今日落實因疫情為由，由原定在中國舉行改為日本主辦，於7月19至27日開賽。

港足亞盃外34人初選名單

門將：葉鴻輝（東方龍獅）、保羅、王振鵬（傑志）、伍瑋謙（冠忠南區）、 袁皓俊（理文）

後衛：劉學銘（標準流浪）、馮慶燁、梁冠聰、黃梓浩、茹子楠（東方龍獅)、羅拔圖、羅梓駿、杜馬思、曾以行（傑志）、徐宏傑、余煒廉（理文）

中場：余在言（標準流浪）、胡晉銘（東方龍獅）、黃威（香港U23）、陳肇鈞、鄭展龍、黃洋、趙聡悟、謝家強 （傑志）、鞠盈智（冠忠南區）、迪高、顏樂楓（理文）

前鋒：費蘭度、孫銘謙（東方龍獅）、艾力士、安永佳、蘇沙（傑志）、夏志明、簡嘉亨（冠忠南區）