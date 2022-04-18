劍擊｜港隊世盃團體賽連挫強敵闖4強　張家朗登世一乘勇衝獎牌 (20:40)

今站列為5號種子的男花港隊，在32強迎戰羅馬尼亞隊，由蔡俊彥、楊子加與崔浩然攜手出擊。即使張家朗缺陣，三人仍打出水準，最終未受考驗下以45：24大勝晉級。港隊在16強面對英國隊，先由蔡俊彥打頭陣，張家朗緊接出場助港隊擴大領先優勢。這名新科「世一」在第6局戰至末段時，曾踩中對手腳背並倒地，疑似扭傷左腳踝，幸最終無礙能繼續作戰，他在決勝局打出一波6：2攻勢，並以45：35擊退英國隊。

男花港隊在8強面對4號種子日本隊，張家朗在首局先以5：2挫現任「二哥」敷根崇裕，雖然崔浩然在第4和7局對敷根崇裕及飯村一輝皆輸5：9，但港隊力抗日本隊反撲，終以45：35勝出，殺入4強。

女花方面，港隊免戰32強下直接獲得16強席位，與7號種子韓國隊爭入8強。港隊派出鄭曉為、符妤名及關渝澄擔任正選，初段跟韓國隊鬥得激烈，直至鄭曉為第5局打出6：1反超，將形勢扭轉，並挾2分優勢進入決勝局。不過，南韓隊的Kim Kiyeun甫開局連奪3分，守尾門的鄭曉為力戰下以40：44落敗，無緣8強。

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