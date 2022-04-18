亞協盃︱理文明午作客蒙古踢附加賽　天氣回暖避雪戰　陳曉明籲信心謹慎兼備 (20:03)

理文明午3時於蒙古烏蘭巴托的MFF足球中心球場對220體育會，這支上季港超季軍及亞協盃4強球隊，上月底到泰國集訓三周後，上周三轉抵蒙古，雖抵埗後當地曾下大雪及氣溫低至零下，但陳曉明今日表示，蒙古近日回暖，氣溫已升至攝氏10度以上，比賽場地沒有積雪及預計不會下雨後，相信再無天氣因素影響，「只是比賽場地的人造草較硬，希望以球員技術差距，彌補場地問題」。

理文去年上屆於香港舉行的J組曾以5：1大勝220體育會，但陳曉明提醒麾下該仗不能參考，「當時分組賽最後一仗我們已出線，對雙方都是例行公事。今年情况不一樣，必須勝出才能晉級，加上長途跋涉作客，不能鬆懈。我們當然有信心勝出，但具備信心之餘也要謹慎應戰」。

理文在泰國友賽3仗皆勝，陳曉明認為球員於球季停擺及腰斬後，狀態已回復至7、8成，除了年初做手術治舊患的黃俊皓缺陣，另一中場迪高在泰國訓練時受傷而未能候命，副隊長顏樂楓料聯同中村祐人或亞哥斯達鎮守中場。此外，今屆亞洲賽改制不限註冊外援數目，可在賽前才公布「3+1」外援及亞援人選。理文亞援將是韓籍翼鋒金承龍，3個外援將由杜查祖利亞、基華尼頓、洛迪古斯、亞哥斯達及荷西安祖中「5選3」，陳曉明稱改制後令一眾外援在訓練更爭取表現，笑言這種良性競爭是好事。

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