劍擊｜鄭兆康盼張家朗登「世一」激發師弟追夢　林鄭社交平台撰文祝賀　 (18:00)

原本世界排名第2的張家朗昨晚戰至8強落敗，但原任一哥霍哥尼於首圈倒灶出局，令這名東奧冠軍以200分首度成為世界第一，日本隊的敷根崇裕進佔第2位，霍高尼跌至第3位。對於張家朗為港隊男子劍手寫下里程碑，鄭兆康教練接受本報訪問時，大讚家朗的成就相當了不起，並且令大家看到香港運動員「係得嘅」：「家朗做到的，我為他感到驕傲，也期待其他劍手以他為榜樣」。鄭兆康教練續指，男子花劍隊的鄭鐵男、梁千雨、蔡孝銳等小將極具潛力，盼家朗的成就可以激發一班師弟努力追夢。

香港劍擊隊近年屢創佳績，重劍女將江旻憓於2018至2019年賽季曾成為世界第一，張家朗今次登頂，鄭兆康教練相信有助推動劍擊發展：「家朗亦可以令到香港社會更加關注劍擊，令更多人投身這項運動。這對於香港劍擊運動的普及和發展，有非常大的幫助」。

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