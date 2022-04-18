英足盃︱車路士連續3季入決賽　下月中決戰利物浦　杜曹盼勿重蹈聯賽盃覆轍 (19:00)

兩軍半場互交白卷。「藍戰士」換邊後有羅夫度斯卓克當奇兵，65分鐘禁區內勁射破網打破僵局。76分鐘，美臣蒙特與迪姆華拿小組配合，前者入楔禁區後快腳射入。車路士憑兩名青訓產品的入球，下月14日再臨溫布萊爭奪足總盃寶座。

杜曹於執教生涯第11次盃賽4強順利過關，4強晉級率保持100%。車路士本季曾在聯賽盃決賽互射12碼不敵利物浦飲恨，對於球隊再成對方追逐四冠王的攔路虎，這名德籍教頭說道：「我不在乎紅軍其他賽事的爭冠形勢，只盼勿重蹈聯賽盃覆轍。惟我不能保證奪冠，只能跟麾下做好充足準備。盃賽決賽就是要求勝，我們需要找出能擊退對方的方法。」 另外，杜曹與利物浦領隊高普的交鋒，亦是英足盃決賽首次由兩名德國籍領隊對決。

羅夫度斯卓克昨仗入替傷出的高華錫，並替車路士先開紀錄，打破長達17個月的入球荒。他賽後稱堅信自己能在球隊站穩陣腳，「一路走來並不容易，經歷受傷、外借，我仍堅持相信自己，告訴自己終有一天等到大展拳腳的時候」。

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