亞冠︱神戶球星恩尼斯達缺陣無緣鬥傑志　朱志光提醒麾下勿因首勝心雄 (16:36)

神戶勝利船vs.傑志 周二晚上19：00 港台電視31台直播

從神戶上周二起抵泰後於社交網發放的相片及影片，連日操練均未見恩尼斯達，以及上月底才加盟的日本國腳中場橋本拳人，早已引起猜測二人或未有隨隊。神戶新帥洛天拿於今早賽前記招上證實有多名傷兵，包括37歲球星恩尼斯達，雖未有正面回應「小白」有否隨隊，但稱「我希望球隊返回日本時，他能夠歸隊」。恩尼斯達在大軍出發前出戰上周日聯賽對大阪櫻花，正選上陣45分鐘後被換出，日媒稱小白賽後曾向洛天拿稱「有點疲倦，感覺不太好」。

傑志日前首仗以1：0擊敗泰甲球隊清萊聯，在J組打響頭炮全取3分，如今將遇神戶爭兩連勝，但傑志主帥朱志光提醒麾下，勿因首仗勝出便心雄，「希望球員控制到心態」，強調神戶即使缺少恩尼斯達，實力水平仍必在傑志之上。他從分析片段，對新加盟神戶的扇原貴宏組織能力留下深刻印象。這名30歲中場是橫濱水手贏得2019年日職冠軍的正選，今早代表球隊出席記招，意味明仗勢將正選。

「藍鳥」首仗全取3分後，朱志光透露今仗陣容不會有太大變動，預計上場表現出色的港將羅梓駿續任正選右翼，入球奠勝的土庫曼國腳明加索夫繼續由翼鋒「客串」踢中場中。朱志光說：「踢了一場亞冠的球員明顯有較好比賽狀態，有表現時無理由作調動。」出身巴塞隆拿青訓的傑志西班牙籍中場巴爾拿，對未能繼西甲後再鬥前輩恩尼斯達感遺憾，但他有機會重遇在巴塞及西班牙隊青年軍共事的前國腳保贊。

上季日職季軍神戶相隔一季再戰亞冠，陣容星光熠熠坐擁大迫勇也、山口螢、酒井高德及槙野智章等多名日本國腳及前國腳，但今季出閘脫腳，開季聯賽10場不勝已跌至榜尾，兩度易帥於本月初才由重視防守的西班牙籍教頭洛天拿接掌。朱志光亦預計這名教頭的球隊不會給對手有太多空間打反擊，麾下要比對清萊聯時踢得更有耐性。

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