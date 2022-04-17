劍擊｜張家朗世盃闖16強　勢取代霍高尼榮升「世一」 (22:29)

香港男子花劍隊戰畢2月開羅站世界盃後，先後到紐約及巴黎集訓，近日轉戰貝爾格萊德站世界盃。張家朗則在首圈只花2分46秒，便以15：6淘汰排名544的新加坡劍手，他在次圈再以15：9輕取意大利的盧比利，躋身16強。張家朗目前以188分高踞世界第2，與意大利的「一哥」霍高尼只差2分，加上對方首圈倒灶出局，令張家朗衝擊「世一」形勢大好。

至於世界排名第6的蔡俊彥直入今日正賽，他面對排名64的烏克蘭劍手尤利斯時陷入苦戰，終以9：15落敗，連續兩站「一輪遊」。至於從外圍賽出線的楊子加，在64強亦以8：15不敵丹麥劍手，無緣晉級。

女花方面，鄭曉為和符妤名同樣首圈止步，前者以4：15負法國的芭絲，後者則以7：15不敵加拿大的新科世青冠軍郭子佳。港將方凱申在巴黎站世界盃男重個人賽出局後，今日夥拍黎家俊、吳浩天和劉昊峯角逐世盃團體賽，惟港隊在32強以32：40負哈薩克止步，最終收穫第24名。

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