英超｜C朗各賽事入21球獲870萬獎金　普巴遭馬古尼踢頭流血 (20:31)

英國《太陽報》報道，C朗去夏回巢的合約中列明，只要今季獨取20球便可獲75萬鎊，之後每入1球可得10萬鎊，故此已入21球的他已共獲85萬鎊花紅。事實是若他季尾成為「紅魔」神射手，更可再得100萬鎊（約1020萬港元）獎金。他迄今在職業賽生涯第取得60次大演帽子戲法，當中球會及國際級賽事分別是50次和10次。

37歲的C朗即使再度成為曼聯贏波功臣，蘭歷克卻說：「我們不應依賴C朗，必須提升整體實力。己隊是未能做好疊瓦式的側擊，防守也令人失望。」他又領前諾域治2：0後，「球隊失去隊形，侵略性不足」，又慶幸門將迪基亞力挽狂瀾才最終獲勝。季尾約滿的中場保羅普巴是禍不單行，先在比賽期間被隊友哈利馬古尼的「虎尾腳」踢中頭部流血，賽後又被主隊球迷柴台和粗言相對。蘭歷克說：「我明白球迷為曼聯今季成績沮喪和失望，但針對個別球員是沒有意義的。這應是集體負責的，所以我定會保護我的球員。」

阿仙奴作客以0：1負修咸頓錄得三連敗後，領隊阿迪達極之失望，他說：「己隊有水準表現，又能控制戰局，實在難以接受最終全失3分。我們必須將皮球送入網窩，卻始終無法辦到。」爭取前四衝線的阿仙奴餘下7輪有不少硬仗，對手依次是車路士、曼聯、韋斯咸及熱刺等。

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