英足盃｜高普讚挫曼城歷來最佳　賽程艱鉅爭四冠言之尚早 (17:12)

紅軍昨仗上半場以3球遙遙領先，高普對球員表現讚不絕口，說道：「上半場踢出了歷來最佳表現之一，我們做對了所有事情，入球亦來得正好。我們很出色，我喜歡當時的每一秒；曼城換邊後不久便回敬一球，令比賽再生懸念，證明他們質素之高。」

今季已奪得英聯盃的利物浦，目前在英超、歐聯及英足盃均保持爭標希望。不過高普認為即使擊敗「藍月」，不足以說明紅軍有力問鼎四冠王，「今（昨）天的比賽證明爭取四冠王是多麼不可能。面對緊密賽程，要贏下所有賽事並不可能。不過我不能顧慮太多，先爭取下場勝利，再看看比賽之間如何恢復體能」。

昨頂替艾達臣摩拉斯把關的曼城門將薩克史堤芬，在17分鐘在門前判斷失誤，遭敵軍前鋒沙迪奧文尼將球鏟入龍門。曼城領隊哥迪奧拿賽後無悔派遣該名美國隊門將上陣，深信對方能從失誤汲取經驗，「這只是意外，作為門將的他具備用球能力，這情况會不時發生，他未來定會汲取經驗」。

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