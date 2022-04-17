英足盃｜文尼梅開二度　利物浦挫曼城闖決賽　續追四冠王頭銜 (00:25)

曼城上周日英超聯賽在主場以2：2跟利物浦握手言和，日前在歐聯受傷的右閘基爾獲加此役倦勤，中場核心奇雲迪布尼也先列後備。曼城主帥哥迪奧拿被迫變陣，由基亞利殊和加比爾捷西斯擔正攻堅。居中策應的費蘭甸奴甫開賽便交出一記精彩長傳，惟基亞利殊在禁區起腳無功而還，這也是曼城上半場唯一像樣攻勢。

利物浦及後盡佔上風，安德魯羅拔臣在9分鐘開出角球，伊巴希馬干拿迪力壓尼敦阿基以頭槌頂入，為紅軍先開紀錄。頂替艾達臣摩拉斯為曼城把關的門將史蒂芬，8分鐘後出現極低級失誤，他未有及時接穩史東斯的回傳，遭文尼飛身剷射破網；而文尼完半場前接應堤亞高艾簡達拉橫傳抽射建功，助紅軍將領先優勢擴至3：0。

易邊後，曼城有捷西斯撕破紅軍防線，再妙傳後上的基亞利殊入球，在47分鐘追近至1：3。即使貝拿度施華在補時再入一球，但藍月終以3：2落敗。利物浦率先晉級5月14日舉行的決賽，今季劍指四冠王，主帥高普認為只贏一冠未算成功，又點名希望穆罕默德沙拿可以維持高水平至季尾。

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