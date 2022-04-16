英超｜曼聯球迷迎諾域治前場外示威　蘭歷克稱理解　籲球員加強爭勝心 (20:00)

now621台晚上22：00直播

英媒報道，有近30名身穿黑衣的球迷昨在卡靈頓訓練基地門外，舉起反班主格拉沙家族的標語示威。曼聯獲悉後報警，很快驅散人群，球會其後發聲明稱尊重球迷意見，會繼續加強與球迷溝通。蘭歷克表示，非常理解球迷對曼聯近期戰績低迷感失望，「只要球迷保持和平方式表達意見，繼續支持球隊，我能理解他們的失望」。

曼聯連同歐聯近7仗只得一勝，在英超以51分排第7，落後第4的熱刺6分，爭入前4形勢相當被動。蘭歷克表示，效力曼聯的球員理應有更強爭勝心，這是在上仗愛華頓失球後看不到的。而左閘勞基梳爾完成手術取出右腳舊患內的螺栓後穿上護腳套，預計需休戰4至5周，勢提早收咧。

此外，尼曼查馬迪今在個人社交網宣布，經過深思熟慮，今季將是他在曼聯最後一季，已將決定通知球會董事局、領隊和隊友。這名33歲塞爾維亞隊防中明夏約滿，他稱能效力這間偉大球會是莫大榮幸，完季前將盡一切努力協助球隊。馬迪在紅魔5季至今上陣183場入4球，但未能贏得任何錦標。

其他報道：歐聯｜拜仁出局後 拿高斯文接數百死亡恐嚇 母親受牽連

其他報道：傑志亞冠誓爭出線 今首擊征清萊聯 朱志光冀超上屆成績

其他報道：季後賽開鑼 76人擒龍存憂 得分王安必特領銜 防守悍將未打齊針無緣征加國

其他報道：劍擊｜方凱申重劍世盃闖32強 花劍雙姝闖正賽 明與張家朗蔡俊彥齊爭勝