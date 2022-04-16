劍擊｜方凱申重劍世盃闖32強　花劍雙姝闖正賽　明與張家朗蔡俊彥齊爭勝 (17:59)

男子重劍世界盃巴黎站昨晚開打，港隊派出黎家俊、吳霆騫、吳浩天、周澤軒、劉昊峯及方凱申6人出戰外圍賽，可惜只得方凱申躋身正賽。世界排名67位的方凱申今午在正賽64強，面對12號種子﹑瑞士的軒沙，開賽初段打得保守，首局落後1：3。及至次局，方凱申終能「單燈」得分，但對手接連埋身反擊，令這名港將無法縮窄差距。

不過，方凱申在第3局及時回勇，從落後3：7下連奪5分反超，並制止軒沙反撲，以15：14絕殺對手，晉級32強，將鬥另一瑞士隊劍手麥葛堤。

花劍方面，港隊昨日派出4名女將出戰貝爾格萊德站世界盃，鄭曉為及符妤名晉級明日的正賽，前者鬥法國的芭絲，後者則硬撼加拿大隊的世青冠軍郭子佳。至於男花的張家朗和蔡俊彥，也同樣以種子身分直入正賽，東京奧運冠軍張家朗將爭取世界一哥寶座，楊子加、崔浩然、吳諾弘等則正在分組賽爭出線。

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