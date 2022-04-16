NBA附加賽｜保羅佐治染疫缺陣　快艇不敵塘鵝緣盡季後賽（附精華） (16:16)

保羅佐治昨日感到不適，及後新冠病毒檢測呈陽性，肯定無法在附加賽上陣，加上三分射手肯納因右腳痠痛避戰，兩大主力缺陣下，快艇在頭兩節表現不佳，命中率僅得37.5%，半場落後10分。快艇下半場回勇，打出一波20：2的攻勢重奪領先優勢，但塘鵝及後有小將崔爾梅利外線發威，加上恩格林和麥高倫攜手領軍反超。快艇末段曾追至落後2分，但華倫斯安拿斯憑一記入樽奠勝，助塘鵝以105：101反勝快艇，取得第8種子，晉級西岸季後賽，首圈將惡鬥聯盟一哥鳳凰城太陽。

提早休季的快艇傳出球隊內訌，利安納因膝蓋十字韌帶撕裂手術後休息整季，其團隊曾就這名30歲前鋒季後賽能否復出，與快艇產生嚴重意見分歧，尤如利安納於2018年離開聖安東尼奧馬刺的劇情翻版。

東岸方面，阿特蘭大鷹隊在今日的附加賽憑崔爾楊格下半場攻入32分、全場取得38分下，以107：101險勝克里夫蘭騎士，晉級首圈將遇邁阿密熱火。至於艾榮將領布魯克林籃網在首圈倒戈波士頓塞爾特人，賽前強調不接種疫苗對自己而言是個正確決定，他說：「我認為這不只是美國人的權利，更是一項人權」。

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