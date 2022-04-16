亞冠｜廣州隊首仗慘敗後解僱領紅球員　遭質疑「合同是擺設」 (15:25)

26歲中堅關浩津是廣州隊今屆亞冠大軍第二年長球員，領一眾小將到馬來西亞新山市出戰I組，昨正選上陣於70分鐘犯規倒地後，從後蓄意用腳踢中對方前鋒貝格臣頭部而領紅被逐。廣州隊事後宣布，關浩津嚴重違反球隊「三九隊規」，立即解僱；教練組管教不嚴，罰教練潘勇赫減薪三級，助教減薪一級。廣州隊補充「堅持嚴字當頭，管字為先」，堅定實施獎罰分明機制，希望球員及教練嚴格遵守隊規。關浩津於個人微博稱願意接受處罰，補充該次犯規是「一瞬間沒能收住動作」。

多名內地體育記者均認為，考慮到這班球員沒大賽經驗，球會應給予改過機會，以罰款或停賽處分，勿因而斷送球員職業生涯，「他犯錯可以處罰，但這樣處罰似乎成了俱樂部（球會）的出氣筒，對其他年輕球員起不到什麼正面作用，反而有些心寒！」記者牛志明更稱：「踢不好就開除？這是什麼規定呢？當合同是擺設？」

在中超開季撞期及疫情往返隔離等因素影響下，上海海港及長春亞泰於賽前退賽，山東及廣州隊維持參加亞冠，但只派U21預備組，兩隊首仗共失12球，兩隊門將都因犯下嚴重失誤而失球。上季中超冠軍山東泰山在F組以0：7慘負FC大邱，追平北京國安上屆創下的中超隊歷來亞冠最大敗仗。曾有報道稱，亞洲足協對中超隊在連續兩屆亞冠均派青年軍參賽感不滿。

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