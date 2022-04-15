英超｜阿迪達證湯馬士柏迪勢收咧　阿仙奴球迷促撤盧旺達爭議廣告 (22:23)

湯馬士柏迪於本月初英超慘負水晶宮0：3一役中受創，已缺席上仗主場負白禮頓的聯賽，而且看來會休戰一段時間。阿迪達說：「他今季能否再候命似乎不太樂觀。我們只能等待，拭目以待好了。」

阿迪達又回應拿卡錫迪缺席練習道：「他有私人原因，我無法置評。看看他能否候命吧！他很可能上陣的。」此外，他正考慮續以中場格列沙加墮後串演左閘，又或改由紐奴泰維利斯擔任，但也稱「沙加任左閘的數據亦不錯」。阿仙奴暫列英超第5位，落後多踢1場的「四哥」熱刺3分，領前第6韋斯咸及第7的曼聯3分。

此外，英國政府已展開「重新安置」非法入境者至東非國家盧旺達（Rwanda）的5年計劃，但被聯合國難民署和英國反對派批評不人道，而不少阿仙奴球迷也有同感，認為應取消於2018年開始印上Visit Rwanda的球衣手袖廣告。

曼聯明晨將迎戰榜末的諾域治前，盛傳是下季「紅魔」新帥、現為阿積士教練的坦夏格，回應荷蘭記者問及可能新東家的問題道：「你可有荷蘭盃決賽（對燕豪芬）的問題？關於阿積士？你可繼續你的問題，但我只會回答關於阿積士的。」

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