亞冠︱傑志明戰分組賽首擊鬥清萊聯　朱志光籲謹慎應對　爭超越上屆佳績 (18:00)

傑志vs.清萊聯 周六晚上19：00 港台電視31台直播

傑志上屆在分組賽6戰11分排次名，僅以1個得失球差，無緣成3隊最佳次名身分出線16強。今屆重遊舊地再於武里南府作賽，在中超代表上海海港因疫情退賽，J組只餘傑志、清萊聯及日職球隊神戶勝利船爭逐。「藍鳥」上月起到泰國集訓，周二由曼谷飛抵比賽地點武里南府。

傑志總教練朱志光今早與後衛艾里奧出席賽前記招，朱志光稱高興繼上屆再次來到武里南府參加亞冠，但今季港超因疫情腰斬令球隊停操多時，較上屆更具挑戰性，「上屆亞冠分組賽我們取得好成績，所以球隊提前一個月來到泰國更早準備，我希望可取得比上屆亞冠更好成績」。艾里奧也直言，球隊來到泰國集訓時如同「由零開始」。

「藍鳥」在泰國集訓一個月及踢了6場友賽，取得3勝2和1負，但朱志光稱麾下仍久疏戰陣，需在正式比賽逐步取回節奏，「首仗關鍵是要靠經驗踢得聰明和謹慎，泰國當地氣溫高達攝氏30度」。上屆亞冠首仗傑志以2：0挫有主場之利的泰港，如今再鬥泰甲隊，但朱sir稱雙方角色已掉轉，「上屆我們剛完成港超，部分球員再代表港足踢世界盃外圍賽，狀態爆表，泰國對手當時則已完季數月；今屆我們球季腰斬，泰甲聯賽則踏入最後階段，球員已上力」。

亞冠由以往只能註冊「3+1」，即3名外援及1名亞援，今屆改制下雖出賽名單維持「3+1」，但外援註冊名額不設限制，令球隊可因應對手或小組形勢作不同部署。傑志今屆亞冠28人大軍中有7名外援，包括「黑山伊巴」丹恩奴域、前西甲兵中場巴爾拿、基爾頓、加維蘭、查理史葛、朴俊炯及明加索夫，首仗名單需於明早賽前落實。朱志光透露，在韓籍中堅朴俊炯腰部受傷，首仗亞援名額會起用新加盟的土庫曼隊翼鋒明加索夫，至於3名外援，除了兩大主力「鐵膽」丹恩奴域及巴爾拿，最後一席料會落在上屆亞冠表現出色的巴西籍中場基爾頓身上，「不限外援註冊，雖然對臨場調動跟影響不大，因比賽時都是只可有4名外援，其餘不能在後備席，但始終短時間內要踢多場賽事，若有球員受傷或停賽時也可應變」。

首仗面對2019年泰甲（前稱泰超）冠軍、上屆泰國足總盃盟主清萊聯，對手雖有上屆亞冠屢建功的巴西籍老將射手比爾外借他投，但仍有身為隊長的27歲泰國國腳彼迪威蘇積塔馬古（Phitiwat）鎮守中場，是2019年泰甲年度最佳球員及聯賽冠軍正選成員。此外，朱志光亦點明對手兩名泰國國腳級人馬、10號攻中施華干（Sivakorn）及14號左翼辛克蘭（Sanukran）的左腳均純熟，笑言風格如同「兩個快版的林嘉緯同時在陣中」，「他們均擅交身後波打反擊，我們在防守會做好準備」。

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