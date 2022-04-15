歐霸8強｜巴塞損兵折將 柏迪料收咧 沙維寄望聯賽爭入歐聯（附精華） (11:21)

兩軍首回合打成1：1平手。巴塞今仗4分鐘因艾利加西亞犯規輸12碼，客隊由菲臘高斯迪操刀中鵠領先。法蘭克福及後再憑山度士波里36分鐘射入世界波，以及高斯迪67分鐘再度建功，一度拉開3球差距。巴塞戰至補時階段，分別由布斯基斯及迪比的入球追近，但無法扭轉敗局。法蘭克福繼2018/19球季再躋身4強，將與韋斯咸爭入決賽。

巴塞今仗賠了夫人又折兵，柏迪因大腿感痛楚，換邊後需由法蘭基迪莊入替。西班牙《世界體育報》指，這名19歲新星初步診斷並不樂觀，估計須養傷6至8周，或因此提早宣告收咧。

沙維賽後承認球隊未發揮應有水準，指麾下掌握控球權卻無法創造太多機會，終付上出局代價。惟他強調不感到失敗，會將目光專注聯賽，「我們已努力，不覺得輸波就是失敗。若這是失敗，便從當中學習。然而我們的主要目標，還是在聯賽爭取歐聯資格」。

客隊今仗多達2萬名球迷觀戰，完場後留守魯營與一眾職球員瘋狂慶祝。沙維直言對此感到不解，指球會正調查原因，「我們本預計場內將有7、8萬名巴塞擁躉，現在卻如中立場的決賽一樣，把球場分成兩邊。」巴塞會長拿樸達亦承認場面令人尷尬，承諾不會再讓同類事件發生。

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