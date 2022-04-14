俄烏局勢｜俄現代五項奧運冠軍退出體壇表不滿　全日本柔道聯盟會長斥普京侵烏 (20:33)

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英國廣播公司昨刊出勒辛（Aleksander Lesun）的訪問，這名2016年奧運冠軍兼4屆世界冠軍表示，已於2月22日退出體壇，以示不滿政權，33歲的他又說：「能夠在俄國國旗之下出戰，我原本非常自豪，因為我的祖母是俄羅斯人，亦有不少親戚住在俄國，但我在2月22日決定退出體壇，兩天後在烏克蘭的事情都發生了。問我有何感覺？我可以在訪問說粗口嗎？」

他亦透露家鄉的反戰示威狀况，「在事件發生前，若參與反戰示威，可能會被拘留15天，現在有可能監禁3年，嚴重者甚至15年」。長留外地訓練的俄籍網球手羅比夫，早前在比賽期間呼籲暫停戰爭，仍在俄國的勒辛訪問期間避談俄國入侵烏克蘭字眼，亦已選擇轉行脫離體育行業。

另外，全日本柔道聯盟會長山下泰裕周二在東京受訪，被問及這場戰事時批評普京行為。他說：「以往曾與普京交流，他現時判若兩人，實在稱不上有柔道家的精神。」他又透露，正研究如何藉柔道協助烏克蘭。國際柔道聯盟上月已暫停普京的名譽主席一職。

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