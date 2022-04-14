俄烏局勢｜薩克達外援花25小時逃至波蘭　下季有望隨富咸升班征戰英超 (18:34)

富咸以40戰83分排在英冠榜首，拋離少踢一場的「二哥」般尼茅夫10分，球隊為「升超」積極擴軍，據報將從薩克達收購翼鋒文拿蘇洛文，轉會費630萬鎊，設15%未來轉會分成條款。自俄羅斯於2月入侵烏克蘭，烏超停擺至今，蘇洛文上月離開基輔，花25小時逃至波蘭。

2019年10月，蘇洛文為薩克達作客阿特蘭大時建功，以20歲之齡成為歐聯最年輕的以色列隊入球球員，2020年於歐聯分組賽入球領軍擊敗皇家馬德里，4年來則為以色列隊上陣28次入4球。預料他在7月正式加盟富咸，取代季尾或投利物浦的法比奧卡華路。

另外，烏克蘭隊有望復出友賽法國隊及北馬其頓隊，準備6月起爭入卡塔爾世界盃。該隊原定上月底在世界盃歐洲區外圍賽附加賽A組4強對蘇格蘭隊，但因戰事爆發而獲准延期。

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