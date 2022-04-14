港足｜24人集訓隊疫下復操　黃威笑稱發夢「唔識踢波」　張健峰籲小將珍惜 (16:58)

港足主帥安達臣正在泰國考察出征的港腳，為期14日的集訓暫由張健峰主持。他表示球員回歸訓練心態正面，惟始終久未訓練，目前只能以季前訓練模式進行。他又認為港足在亞盃外抽籤結果理想，有力從小組突圍晉級，「雖然環境因素不算理想，若備戰充足便有能力抗衡，盼為香港球壇帶來正能量」。

為備戰9月的杭州亞運，是次集訓名單以U23球員為主。張健峰稱目前逾10名球員因紀律問題停賽，呼籲小將珍惜入選機會，「這個年齡層出外比賽機會較少，經驗對他們十分重要，希望他們珍惜機會，在亞運爭取出線」。

香港U23中場黃威笑言昨夢見自己久別球場已「唔識踢波」，認為首日訓練感覺不俗，但體能方面仍待提升。冠忠南區門將伍瑋謙則表示重返訓練心情緊張，冀盡快重拾狀態，「沒正式操練多時，重返訓練已是港隊練習，期待與各隊友合作。已3個月沒碰球、接球，希望體能、球感和手感都能回復到季中水平」。

港府今早公布，下周四局部重開體育處所予公眾，香港足球總會回應除了已腰斬的今季港超，一直積極研究重啟各項本地賽的可能，暗示有機會在今季內重啟港甲等業餘聯賽。足總透露於上周四向各參賽隊伍發放問卷，就復賽安排諮詢意見，待整理好及政府落實體育處所重新開放的措施，足總將盡快公布有關安排。

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