足球｜55歲哥倫比亞名宿連干車禍傷重不治　國際足協及拿玻里致哀 (15:53)

連干於當地時間周一在南部城市卡利駕車時，與一架巴士相撞，頭部重傷，惟延至周三不治。醫療團隊主管昆達路說：「儘管我們的團隊已付出一切努力，連干最終逝世。」

連干球員生涯司職中場，先後效力帕爾馬、拿玻里、皇家馬德里、彭美拉斯、哥連泰斯、山度士和高士路等勁旅。他在2000年帶領哥連泰斯奪得首屆世界冠軍球會盃冠軍，哥連泰斯在社交網站尊稱連干為「我們的隊長」，並寫道：「我們懷着極大的悲傷，告別一位偉大的偶像。他永遠在我們心中。」

國家隊方面，連干共為哥倫比亞隊上陣84次攻入17球，曾出戰1990、1994及1998年3屆世界盃決賽周，並與「金毛獅王」華達拉馬，保持在世盃決賽周累積上陣10次的哥倫比亞隊紀錄。哥國足總表示：「我們懷念他、感激他、尊重他和欽佩他。我們支持他的家人和致以深切慰問，希望他們能够承受這次傷痛。」

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