歐聯8強｜曼城淘汰馬體會後兩軍衝突　警察調停　哥迪奧拿施蒙尼隔空開火（附精華） (11:46)

馬體會主帥施蒙尼上仗因起用「鐵桶陣」捱批，是役回師主場改變部署積極進攻。雙方威脅埋門欠奉，「藍月」39分鐘有根度簡在門前混戰射中柱。急需入球的「牀單軍團」，換邊後有基沙文及迪保羅的窩利埋門未中目標，及後陸續換入蘇亞雷斯、馬菲奧斯根夏等攻擊球員。艾達臣摩拉斯補時擋出安祖哥利亞的最後一擊，曼城兩回合力保不失，連續兩屆晉級4強。

曼城中場菲爾科頓賽事尾段疑遭「抽水」倒地，但被敵軍後衛史堤芬沙域指罵其故意拖延時間，引發兩軍衝突。球證就事件拔出3面黃牌，當中馬體會的菲臘比蒙達里奧領兩黃一紅被逐。兩隊完場後亦在球員通道發生爭執，據報一度需由警方介入調停。今仗倒戈馬體會的洛迪卡斯簡迪，賽後強調應「球場事，球場了」，「我們足球員都知完場後不應計較場上的不快。對方是我的舊隊友，看見這些場面很不舒服，因此嘗試置身事外」。

兩軍主帥賽後亦隔空開火，曼城領隊哥迪奧拿拒回應麾下被指拖延時間，強調對馬體會充滿尊重，不評論對方球員行為。惟他就上周形容馬體會死守為「史前踢法」說道：「不要叫我評論對手作戰方式，施蒙尼想怎樣踢便怎樣踢，他知道自己在做什麼，我不會對此批評」。

施蒙尼被問及哥迪奧拿言論時，則認為對方在玩弄「語言藝術」，「很多時候，那些擁有大量詞彙的人都很聰明，在讚美中表現出蔑視。我們沒有大量的詞彙，但我們並非白癡」。他據報在記者會被問及會否為宿敵皇家馬德里在4強迎戰曼城提供意見，隨即拒絕並離席。

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