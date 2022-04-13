歐聯8強｜馬體會就球迷納粹手勢上訴得直　准全面開放球場迎曼城 (22:40)

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馬德里體育會上周中出戰歐聯8強首回合，作客以0：1不敵曼城期間，在約2100名客軍球迷當中，部分疑曾做出納粹主義的手勢，並有報道指有人向曼城球迷吐口水，以及1名球場職員遇襲，賽後UEFA判罰馬體會次回合在可容納68456人的萬達大都會球場，需關閉約5000個座位。

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馬體會隨即向CAS上訴及獲勝訴，得以讓更多的主隊球迷進場觀戰，有助球隊相隔5年後，再度晉身4強。曼城此役有前鋒加比爾捷西斯停賽，中堅賓戴亞斯續因傷缺陣，但右閘基爾獲加停賽期滿復出。另外，曼城的馬列斯上場英超榜首大戰，因錯失絕殺利物浦而相當沮喪，暫仍未知主帥哥迪奧拿會否以這名阿爾及利亞隊翼鋒擔正攻堅。

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