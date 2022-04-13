曼聯｜坦夏格勢成英超最高薪荷籍領隊　五魔兵料被清洗 (18:01)

英媒報道，曼聯已放棄斟介巴黎聖日耳門（PSG）教練普捷天奴，並與坦夏格達成口頭協議，在香港時間周一凌晨，待坦夏格率領阿積士在荷蘭盃決戰燕豪芬後，便會正式宣布他會成為下季新任領隊。

荷蘭《電訊報》報道，料坦夏格在曼聯的年薪約為690萬鎊，相比於普捷天奴的約1300萬鎊（1.33億港元），可節省610萬鎊（約6200萬港元）。據報執教英超球隊最高薪的現任荷蘭隊領隊是尹戈爾，他於2014至2016年執教曼聯時，年薪為600萬鎊（約6100萬港元）。

阿積士名宿雲達華治認為坦夏格入主曼聯是好事，這名39歲熱刺名宿說：「若有些曼聯球員未能與坦夏格好好合作，便會被踢出球隊。」據報今夏或被放棄的，有正被外借西維爾的前鋒安東尼馬迪爾、留隊但未受重用的中場尼曼查馬迪、後衛艾歷拜利及門將甸恩軒達臣。此外，傳言坦夏格屬意簽入充滿活力的阿積士箭頭施巴斯坦賀拿，勢增C朗他投機會。

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