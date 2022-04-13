NBA季後賽｜艾榮克服齋戒月影響　貢獻「雙雙」領籃網出線　杜蘭特稱佩服 (16:52)

齋戒月於本月初展開，穆斯林遵守為期一個月的戒律日，日出至日落期間禁食，艾榮亦不例外。不過這名30歲控衛未受太大影響，此役上陣42分鐘，15射12中貢獻全場最高的34分，並交出12次助攻，領軍擊退舊東家騎士，躋身季後賽。

艾榮坦承擔心未能在齋戒月調節狀態，但他對於自己能夠披甲上陣已是難得，「這比想像中困難，我沒有多餘的時間或精力，所以我上場只需關注細節，提醒自己正在呼吸，那就夠了」。至於貢獻25分11助攻的杜蘭特，也大讚隊友不可思議，「這很難做到，我整天都在吃東西，尤其是他要打這麼激烈的球賽」。

籃網晉級季後賽，首圈將鬥塞爾特人，騎士則會跟阿特蘭大鷹隊和夏洛特黃蜂的勝方，爭奪最後一張東岸季後賽入場券。西岸方面，明尼蘇達木狼今日在主場以109：104反勝洛杉磯快艇，直入季後賽首圈。

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