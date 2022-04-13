歐聯8強｜維拉利爾靠後備奇兵淘汰拜仁　艾馬利：小鎮球會藏宏大目標（附精華） (14:23)

首回合落後0：1的拜仁，今仗甫開賽一如預料強攻，頻利用兩側傳中試圖轟炸「黃色潛艇」，51分鐘更利用高位迫搶，由羅拔利雲度夫斯基建功扳平總比數。惟這支6屆歐洲盟主及後連番攻勢無功而還，88分鐘更被入替僅4分鐘的卓禾斯，於一次快速反擊中偷襲得手。「黃潛」繼2005/06球季再次躋身4強，拜仁則連續兩屆8強出局。

艾馬利執教生涯首破歐聯4強大關，他強調維拉利爾雖為一支小鎮球會，卻有着宏大目標，「盡情享受4強吧，我們能晉級不是什麼歷險記，人們說我們來自小鎮，但我們有着宏大目標」。射手謝拉特摩蘭奴說，首回合未能以更大比數獲勝是錯誤，但因外界指他們「放生」拜仁倍添動力，認為今仗反獲敵軍放生，因而保住優勢出線。

拜仁教練拿高斯文承認未達本季要求，稱晉級歐聯4強為最低目標，直言此役失利乃執教生涯三大挫敗之一，「我們成功向對手施加壓力，防守亦相當稱職，但我們出局了，談這一切也毫無意義」。

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