亞盃外｜港足6月友賽大馬重遇金判坤　足總稱下月勢赴泰集訓 (13:58)

馬來西亞隊選址國家體育場，在5月27日對緬甸隊及6月1日對港足，以備戰6月舉行的亞洲盃外圍賽第3圈。港足上次與大馬碰頭是4年半前、2017年底的亞洲盃外圍賽，最終作客和1：1、主場勝2：0，兩仗保持不敗，當時港足主帥正是金判坤。這名52歲韓籍教練離開港足後到韓國足總任要職，2019年底在釜山舉行的東亞盃決賽周，他在比賽時曾跟時任港足主帥麥柏倫交流，今年1月底接掌馬來西亞隊。

港足新帥安達臣自年初履新以來，受本地疫情影響未能領軍操練或比賽，他目前身在泰國觀察傑志及理文港腳狀態，未能主持港足及U23周四在港開始的混合集訓，訓練暫由教練張健峰帶隊。足總主席貝鈞奇透露，港足完成本月訓練後，計劃下月前往泰國集訓，然後赴大馬友賽，最後從吉隆坡飛往印度參加亞盃外。

亞洲足協亦公布亞盃外比賽時間，港足在印度加爾各答出戰D組，於6月8日香港時間晚上10時對阿富汗隊、6月11日晚上6時30分對柬埔寨隊，以及6月14日晚上6時30分對東道主印度隊。

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