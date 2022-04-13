歐聯8強｜圖逆轉皇馬未竟全功 杜曹稱車路士昂首離場 質疑球證笑對安察洛堤（附精華） (12:11)

首回合落後1：3的車路士，作客班拿貝孤注一擲，在15分鐘取得好開始，由美臣蒙特燙射建功重燃出線生機；這名英格蘭隊中場51分鐘再以角球助攻魯迪格，替球隊扳平總比數。儘管馬高斯阿朗素62分鐘的入球遭視像裁判（VAR）推翻，藍戰士75分鐘仍靠迪姆華拿單人匹馬撕破皇馬防線反先。惟洛迪高高斯5分鐘後及時止血，為「銀河艦隊」追至1：3，兩回合計雙方打成4：4平手，在不設作客入球優惠下進入加時。

如夢初醒的皇馬，加時6分鐘再由賓施馬擔當英雄，接應雲尼斯奧斯祖利亞傳中頂入關鍵一球。車路士今仗雖贏3：2，總比數卻以4：5落敗，逆轉「不可能任務」以遺憾作結。杜曹慨嘆球隊欠運，但強調麾下能昂首離場，「我們今仗的表現值得晉級，可惜賽果未有反映。這種比賽需要運氣，惟幸運之神這次不在我方。這是能讓感到自豪的敗仗，作為運動員必須默默接受」。

杜曹談及阿朗素入球被指手球在先的爭議判決，批評波蘭籍球證當時未到場邊翻看VAR片段，揶揄球證團隊不敢作出影響皇馬的判決。他更指控對方賽後與敵軍主帥安察洛堤「眉來眼去」，說道：「當我完場打算握手道謝，卻看見球證與安察洛堤以笑容交流，我認為這行為的時機不對，賽後亦如實的告訴他」。

皇家馬德里有驚無險第31次躋身歐聯4強，將與曼城或馬德里體育會爭入決賽。中場莫迪歷賽後高呼不可思議，形容今仗「即使落敗也是甜蜜」，「在追回一球前，我們像已經死了一樣，但我們最終未有放棄。雖然一度落後3球，我不認為我們表現差勁。這或許是另一個痛苦的夜晚，但最重要是能成功晉級」。

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