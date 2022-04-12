抗癌鬥士｜尹戈爾前列腺癌治療成功　博洛尼亞取勝為米赫洛域打氣 (21:43)

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尹戈爾上周證實患上前列腺癌並接受25次化療，但為免影響軍心未有向麾下透露。這名70歲教練今日（12日）接受荷蘭傳媒ANP訪問時透露已痊癒，「療程後要等待5至6個月才知道成效，這段時間我沒有復發，意味已經痊癒」。荷蘭足總早前宣布朗奴高文將於明年接掌國家隊主帥，但尹戈爾將續領軍出戰年底卡塔爾世界盃，6月亦會帶隊出戰歐洲國家聯賽A組賽事。

同樣與白血病搏鬥的博洛尼亞隊主帥米赫洛域則續入院治療，無緣見證球隊今晨（12日）在意甲主場以2：0擊敗森多利亞。梅開二度的功臣阿拿奧杜域賽後稱為米赫洛域而戰，「所有球員的表現令人鼓舞，我們都為米赫洛域作戰。他就像我的兄弟或父親一樣，能與他合作令我增添動力」。

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