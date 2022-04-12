帆船慘劇｜突尼斯東奧姊妹訓練遇溺　17歲妹妹身亡　奧委會展開調查 (20:41)

Eya與孖生姐姐Sarra Guezguez是突尼斯49er FX級帆船代表，去夏合作出戰東京奧運。她們周日隨國家隊在首都突尼斯市出海訓練時遇上強風，兩人駕駛的帆船翻側，最終只得Sarra獲救。有指當時乘坐快艇緊隨二人的教練，曾嘗試為Eya施心肺復蘇，但最終徒勞無功，後者送院後證實遇溺不治。

此事令突尼斯人感到憤怒和沮喪，並指設備的安全性成疑，突尼斯西亞奧委會已就此事展開調查，並發聲明向死者及其家屬致哀。

國際奧委會主席巴赫對Eya的死訊感到震驚，他玄說：「得悉Eya去世的消息，我感到震驚。她是個很優秀的選手，也是她那一代運動員的模範。Eya與她的孖生姐姐一同出戰東京奧運，她們的故事會繼續激勵世界各地的女孩子。」

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