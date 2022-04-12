轉會｜德媒稱羅拔仔未同意投巴塞　麥巴比懶理天價合約傳聞　籲球迷撐PSG (19:33)

波蘭電視台TVP報道，羅拔仔因不滿遲遲未獲拜仁提出續約，已知會行政總裁兼名宿簡尼將會離隊，更已同意轉會近况回穩的巴塞。羅拔仔明夏約滿，盛傳向拜仁要求3年新約，亦傳出巴塞因斟介艾寧夏蘭特無望，改為力斟33歲的羅拔仔。針對波蘭傳媒報道，德國天空體育大唱反調，表示羅拔仔未與巴塞達成任何協議，簡尼亦未有就這名球星的合約開會。另一德國電視台SPORT 1質疑是羅拔仔的經理人製造傳聞，希望加快與拜仁續約。

巴塞的西甲勁敵皇家馬德里，則據報繼續追逐基利安麥巴比。意大利天空體育記者Gianluca Di Marzio稱，皇馬開出的5年合約有1億歐元簽字費，年薪達5000萬歐元。這名巴黎聖日耳門（PSG）射手早前隨隊於歐聯16強出局，近期出戰法甲均被球迷「柴台」，他未有理會合約傳聞，只透過當地傳媒促請球迷繼續支持PSG。

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