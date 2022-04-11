疫情｜籃總申請重新參戰亞盃外　蔡再懃隨港隊復操　稱證明應團結抗不公 (20:43)

港府本周有限度重開體育處所予代表隊，作遴選及備戰亞運之用，港籃相隔3個月後在今晚重啟訓練。對於籃總申請再次參加6月的亞洲盃外圍賽，效力滿貫的蔡再懃表示今次多方施壓下，籃總終聆聽意見，「下次遇到不公，球員都要團結一致」，但他續稱FIBA未必受理，因賽會需更改賽程，C組的球隊未必接受。

去年帶隊遠赴約旦出戰亞盃外的趙永良教練表示，總會向來內部決定參賽與否，然後才通知教練選人和訓練，盼將來加強跟教練和球員的溝通，「我和球員一樣，在8號（上周五）透過報道才知道退賽一事，但我也希望和球員戰鬥到底」。港籃主帥安慶健則稱球隊在今日復操，球員練習前須作新冠病毒檢測，球隊將隔日練習，希望球員可盡快重拾狀態，備戰9月杭州亞運。

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