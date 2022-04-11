疫情｜東方相隔3個月首復操迎亞協　港足集訓名單出爐　周四閉門訓練 (17:51)

東方及港足將於6月起分途出戰亞洲賽，今起獲准閉門使用FTC備戰，職球員須定期檢測新冠病毒及入場前做快速測試。東方成本港因疫情關閉球場逾3個月後，首支本地球隊恢復使用場地操練，今早有20名球員出席，訓練以簡單體能測試及用球練習為主。東方主帥盧比度及隊長梁振邦均稱期待已久，期望逐步重拾狀態，爭取在今屆亞協盃晉級。

另邊廂，港足新帥安達臣公布任內首份訓練名單，24人包括一隊及U23成員，將分別備戰6月亞洲盃外圍賽及9月杭州亞運，大軍將於周四（14日）至本月30日閉門舉行14課訓練。除了傑志及理文已到泰國備戰亞洲賽，港足亦未有徵召需準備球會亞洲賽的東方球員，而名單有11人來自港超新軍香港U23，6人為冠忠南區成員，包括兩名大港腳夏志明及鞠盈智，標準流浪亦有4人入選。今季效力高力北區的和富大埔舊將楊紫彬，則成集訓名單中唯一港甲球員。

另外，足總確認集訓暫由港隊教練張健峰主持。據悉安達臣正在泰國觀察傑志及理文陣中港足成員表現，仍未返港。

港足及U23本月24人訓練名單

門將：顏翺天、龐焯熙（香港U23）、蔡子濤、伍瑋謙（冠忠南區）

後衛：鄭子森、劉學銘（標準流浪）、楊紫彬（高力北區）、陳潤潼、黃浩然（香港U23）、陳凱柏（冠忠南區）、楊憲樂（晉峰）

中場：楊迪麟、余在言（標準流浪）、何家智、黎培基、鄧筵霑、黃智康、黃威（香港U23）、鞠盈智、簡嘉亨（冠忠南區）、劉君正（晉峰）

前鋒：李藹軒、吳文希（香港U23）、夏志明（冠忠南區）

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