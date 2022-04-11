英超榜首戰｜哥迪奧拿認「放生」紅軍　周六足總盃相逢誓取勝 (18:51)

曼城翼鋒馬列斯末段射高，令利物浦避過以2：3敗走，哥迪奧拿說：「我覺得己隊失去一個機會，感到放生了利物浦。可是我要求麾下昂首闊步，不能有1秒的悲傷，必須忘記前事。我為球員的表現高興，為他們感到自豪。」哥帥續稱，餘下7輪英超會戰鬥到底，「若出現和波，曼城便不會是冠軍，因為利物浦將會七連捷」。

然而，哥帥形容此仗戰况激烈，「兩軍都在搏拳，不斷使出招數攻擊對方」，被問及與高普的關係，哥帥說：「我們並非朋友，從沒一起晚膳。我有他的電話，但不會致電他。我們總有一天可在名人堂宴會中共晉晚餐，我亦非常尊重他，他知道我們周六將再在足總盃碰頭，我們將會全力爭勝。」

高普也指出：「這仗就是一場拳賽，當拳手垂下雙手就會受到重擊。兩軍實力比以往更加接近，我們值得和波。」他又表示此役戰術只是簡單傳球和走動，卻能為曼城帶來危機，半場休息時鼓舞球員有力反勝，但亦不諱言曼城下半場的反擊甚具威脅。高普最後說：「我們肯定不會停止追逐曼城，但現在須先為歐聯主場迎戰賓菲加做好準備，之後在足總盃再碰曼城。」

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