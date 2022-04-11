英超｜警調查C朗拍傷小球迷事件　曼聯不追究　兒童組織稱停止合作逾年 (16:52)

多間英國傳媒報道，默西塞德郡警方在社交網帳號發文，確認將針對愛華頓對曼聯的英超賽事中，一名曼聯球員離開球場時發生的事件展開調查，並將向各涉事者問話。《太陽報》報道，曼聯經內部調查後，認為C朗已真誠道歉，決定不追加處罰。

一直熱心公益的C朗，自2013年起擔任救助兒童會（Save the Children）全球大使。救助兒童會回應C朗拍跌球迷手機事件時，稱對方過去一直為組織協助全球貧困家庭的工作，但自2018年7月起已停止合作，不再擔任該組織大使。

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