英超｜警調查C朗拍傷小球迷事件　曼聯不追究　兒童組織稱停止合作逾年 (16:52)

曼聯球星基斯坦奴朗拿度（C朗）前晚（9日）對愛華頓賽後，因用手拍跌一名14歲愛華頓球迷的手機，令對方手背受傷及跌壞手機。當地警方確認就事件展開調查，亦有兒童組織事後與C朗割席，表示他已非該組織的大使。
多間英國傳媒報道，默西塞德郡警方在社交網帳號發文，確認將針對愛華頓對曼聯的英超賽事中，一名曼聯球員離開球場時發生的事件展開調查，並將向各涉事者問話。《太陽報》報道，曼聯經內部調查後，認為C朗已真誠道歉，決定不追加處罰。
一直熱心公益的C朗，自2013年起擔任救助兒童會（Save the Children）全球大使。救助兒童會回應C朗拍跌球迷手機事件時，稱對方過去一直為組織協助全球貧困家庭的工作，但自2018年7月起已停止合作，不再擔任該組織大使。
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@MerseyPolice can confirm that they’re carrying out an investigating following an incident at the #EVEMAN match at Goodison involving a @ManUtd player as they were walking off the pitch and will be speaking to all parties involved.— MerPol Everton FC (@MerPolEFC) April 10, 2022