英超｜警調查C朗拍傷小球迷事件　曼聯不追究　兒童組織稱停止合作逾年 (16:52)

多間英國傳媒報道,默西塞德郡警方在社交網帳號發文,確認將針對愛華頓對曼聯的英超賽事中,一名曼聯球員離開球場時發生的事件展開調查,並將向各涉事者問話。《太陽報》報道,曼聯經內部調查後,認為C朗已真誠道歉,決定不追加處罰。

一直熱心公益的C朗,自2013年起擔任救助兒童會(Save the Children)全球大使。救助兒童會回應C朗拍跌球迷手機事件時,稱對方過去一直為組織協助全球貧困家庭的工作,但自2018年7月起已停止合作,不再擔任該組織大使。

其他報道:亞冠|上海海港因疫情升溫退賽 朱志光認傑志爭J組次名添難度

其他報道:英超榜首戰|文尼偷襲得手扳平 VAR吹走史達寧入球 曼城遭利物浦逼和續領先1分

@MerseyPolice can confirm that they’re carrying out an investigating following an incident at the #EVEMAN match at Goodison involving a @ManUtd player as they were walking off the pitch and will be speaking to all parties involved.— MerPol Everton FC (@MerPolEFC) April 10, 2022