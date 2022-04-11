亞冠｜上海海港因疫情升溫退賽　朱志光認傑志爭J組次名添難度 (14:51)

上海海港原定出戰亞冠J組，對手包括傑志、東道主泰甲球隊清萊聯，以及日職球隊神戶勝利船。顧及中超開季撞期及往返防疫隔離政策等因素，海港原定計劃再次派青年軍參賽，但隨着上海最近疫情嚴峻，近日陸續傳出球隊離國出賽有難度，AFC終證實引用條例，讓這支上季中超亞軍退出今屆亞冠，J組將餘下3隊，不會有球會補上。AFC表示，為免決定東亞區5組3個最佳次名出線席位時產生混亂，其餘4組即F至I組的次名，將不會計算對同組第4名的兩場賽果分數。

傑志在J組只需踢4場賽事，分別兩鬥清萊聯及神戶勝利船，本月20至27日輪空逾一周，總教練朱志光向本報表示，上海退出後對傑志爭出線是有利有弊，「如上海派青年軍，實力相對同組其他3隊弱，對傑志爭次名相比部分無中超隊的組別有優勢，而且餘下3隊更無失分空間」。不過，他亦說：「爭次名關鍵始終還是對同組日、泰兩隊能否搶分，而且球員不用短時間踢多場比賽，有利休息恢復體能」。

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上海海港發聲明證實退賽，稱於今年1月初起已就參加亞冠盡力，原定昨起程赴泰國，但「面對重重困難及諸多不可抗力因素」，最終未能成行，向亞洲足協、海港球迷及社會各界致歉。繼原定出戰亞冠附加賽的長春亞泰後，海港成第2支退賽中超隊，山東泰山及廣州隊則維持派青年軍。山東今午已出發到泰國備戰F組，廣州隊計劃未來數日到馬來西亞新山出戰I組。

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