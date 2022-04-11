英超榜首戰｜文尼偷襲得手扳平　VAR吹走史達寧入球　曼城遭利物浦逼和續領先1分 (01:26)

兩軍對比上周中歐聯8強首回合正選陣容，同樣作出3個調動。曼城前鋒加比爾捷西斯自元旦對阿仙奴後，於聯賽首獲正選；利物浦則收起上仗傳射居功的路爾斯戴亞斯，改由迪亞高祖達擔正，與穆罕默德沙拿及沙迪奧文尼組成鋒線。

曼城近4次對戰利物浦保持不敗，今仗更在5分鐘取得領先，奇雲迪布尼禁區外起腳，省中祖爾麥迪比後中柱彈入。惟紅軍只落後8分鐘，便由祖達禁區內撞射扳平。36分鐘，祖奧簡斯路長傳吊入禁區，「主耶穌」捷西斯突破越位射破同鄉艾利臣比加大門，打破逾6個月的聯賽入球荒，助主隊半場以2：1再領前。

今季首度半場落後的利物浦，換邊後僅50秒即把握反擊機會，沙拿交出直線傳送，文尼力壓守衛下燙射，為紅軍再度追平比數。「藍月」63分鐘再將皮球送入網，但因視像裁判（VAR）指建功的史達寧越位在先淪為「詐糊」。曼城90分鐘再有馬列斯罰球直射中柱彈出，雙方最終再無增添紀錄，繼首循環再以2：2平分秋色。

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