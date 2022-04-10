英超｜維拉慘負熱刺　謝拉特讚孫興慜卡尼世界級　料古路施夫斯基成頂級球員 (22:27)

孫興慜先在3分鐘便打開紀錄，後於66和71分鐘分獲哈利卡尼及古路施夫斯基助攻，完成在英超第2次大演帽子戲法，加上卡尼在50分鐘助攻古路施夫斯基，令熱刺以4球淨勝阿士東維拉和錄得四連捷，賽後31戰得57分，領前少踢1場的阿仙奴3分。熱刺近9場聯賽豪取21分令干地相當滿意，他說：「這是一場重要的勝仗，尤其是阿仙奴、曼聯和狼隊同時落敗。你這一刻會感到熱刺的血性。我們在球員的作戰精神方面下了不少功夫，與此同時，球隊的戰術、技術和體能都大幅向上。」

維拉吞下今季英超最大敗仗外，去年11月走馬上任的謝拉特也首嘗四連敗，但他輸得口服心服，「熱刺擁有兩個世界級球員（指孫興慜和卡尼），以及一個祖雲達斯借將的年輕人（指古路施夫斯基），他將會是一個頂級球員。」新兵古路施夫斯基在聯賽上陣11次，獨取3球外亦交出6次助攻，當中4次為孫興慜鋪路搭路，令該名29歲韓國鋒將累積入17球，今晚曼城與利物浦的榜首大戰前，只落後以20球領前射手榜的「紅軍」前鋒穆罕默德沙拿。孫興慜說：「爭取動力來自賽前知道阿仙奴和曼聯都失分，以及門將洛里斯上半場的難以置信的撲救，否則維拉上半場已領前3：1。」

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