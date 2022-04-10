籃球｜籃總棄戰亞盃外　主席陳瑞添堅稱因疫情　主將狠批扼殺實戰機會 (21:23)

籃總總幹事朱春生早前曾表示，因欠缺操練和預算不足而棄戰亞盃外，但陳瑞添今早受訪時直言這是「天大的誤會」，他解釋港籃退賽是因為3月疫情嚴峻，每日確診個案逾萬，在籃球場全數關閉下難以組軍，亞洲籃協接納相關解釋，讓港籃棄戰。他補充疫情影響出入境，若報名亞洲盃後不參賽，亞洲籃協有權開出巨額罰單，「去年6月的亞盃外，港隊多人因疫情和家庭因素拒絕服役，只能派出多名青年軍。若我們簽約後不能參賽，會被罰130萬元」。不過南華前鋒梁兆華批評籃總事前欠諮詢，「我們太渺小，根本不需要問我們的意見，有人幫你想好理由去拒絕參加對於香港比較難得的國際賽」。

聯賽方面，陳瑞添指要視乎港府會否放寬防疫限制，容許球員不戴口罩打波，盼甲一聯賽於7月重啟。至於亞運集訓隊則於本周起閉門訓練，備戰9月杭州亞運，陳瑞添透露將聯絡廣東省安排熱身賽，亦無確實的集訓時間表，只是「打得愈多愈好」。

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