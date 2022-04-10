亞冠︱傑志亞冠對手各有隱憂　神戶開季低迷續不勝　上海海港出賽成疑 (17:37)

受新季中超開鑼撞期及防疫隔離政策等因素，早已傳出多支中超球隊、包括上海海港繼上屆亞冠附加賽後再派青年軍出賽，流傳30人名單中最年長只是25歲的雷文杰，由預備組日籍教練金子隆之帶隊，目前正於上海的東方綠舟基地閉門訓練。但內地傳媒《體壇周報》報道，球隊原定今日出發赴泰，但有海港球員透露受上海疫情嚴峻、仍未能訂購回程機票等問題，勢要推遲起程，甚至要在亞洲足協規定最遲到達的日子、即賽前一天的周五（15日）才能抵埗，又引述球員所說「應該很難出發，除非這幾天出現奇蹟」。對於中超球隊連續兩屆都派青年軍參加亞冠，據報已引起亞洲足協不滿，認為做法不尊重及影響賽事水準。

另邊廂，神戶勝利船陣容坐擁西班牙隊球星恩尼斯達，亦有大迫勇也、山口螢、酒井高德、橋本拳人及槙野智章等7名日本國腳及前國腳，但日職開季出閘脫腳，上月底辭退三浦淳寬由青訓教練路易斯暫代督師後，日前才落實由西班牙籍老帥洛天拿接掌，但他今午在主場領軍倒戈前東家大阪櫻花，仍以0：1落敗，聯賽4和6負排17位，已10場不勝仍未開齋。

至於清萊聯據報因場地燈光及更衣室等配套不足而未能主場出擊，今季還借走在上屆亞冠屢建功的巴西籍老將射手比爾及泰國年輕國腳艾卡列等戰將，難免影響實力。傑志上月起到泰國集訓及友賽5仗，取3勝2和保持不敗，明晚6時將踢最後一場友賽，重遇上屆亞冠對手泰港。

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