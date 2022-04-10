英超｜C朗拍走球迷手機遭調查　社交網道歉邀奧脫福觀戰 (19:10)

事緣該仗復出的C朗，因離場時發現左腳小腿有多處傷口見血後，明顯心情不佳，從多段網上片段所見，當他途經球場通道離開時，突然用手拍跌旁邊一名小球迷正在拍攝的手機落地。該球迷母親Sarah Kelly事後網上發文，以相證明其14歲兒子Jake的手機墜地損毀及手背有瘀傷，受訪時補充兒子是愛華頓球迷，有自閉症和運動障礙，昨是首次入場看比賽，賽前也為能看到C朗比賽而十分興奮，豈料最終發生此事，令兒子留下陰影或不敢再次入場觀賽，亦就此向警方落案，據報曼聯正調查事件。

事後C朗立即在社文網發文公開道歉，承認在艱難時刻要控制情緒並不容易，但知道要時刻保持尊重和耐性，為年輕球迷樹立榜樣，就其一時失控道歉，又提出若有機會希望邀請該名球迷到奧脫福球場看一場比賽，以彰顯公平競技和體育精神。

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