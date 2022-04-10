F1｜陸奇尼揚威澳洲　韋斯塔本壞車退賽　維迪復出失控撞車 (17:12)

法拉利和紅牛在今季F1鬥得激烈，不過辛尼斯在澳洲站正賽第2圈即出現意外，這名法拉利車手入9號彎時失平衡炒車並提早退賽，把爭分重任全壓在隊友陸奇尼身上。

賽會因此出動安全車，並於5圈後重新開賽。紅牛的韋斯塔本和佩雷斯原穩守2、3位，不過在此役復出的雅士頓馬田車手維迪在第24圈失控撞車，引發賽會再次出動安全車，而韋斯塔本於第39因圈動力單元出現問題，繼揭幕戰巴林站後再次因戰車問題退賽，陸奇尼以1小時27分46.548秒率先衝線，以20.524秒之差力壓佩雷斯，贏得今季第2個冠軍，平治的羅素則受惠於安全車，以第3名衝線。

陸克尼在澳洲站奪冠後，在積分榜以71分高踞首位，平治的羅素和另一法拉利車手辛尼斯分列2、3。陸奇尼賽後表示：「我們有可靠的戰車，能拿下冠軍對我們來說自然再好也不過」。

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