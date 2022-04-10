NBA｜摩蘭特復出領灰熊締里程碑　常規賽煞科爭破隊史 (16:07)

灰熊缺少摩蘭特的9場常規賽得7勝2負，復出的摩蘭特此役更是火力全開，上陣27分鐘斬下21分，使塘鵝幾無招架之力。灰熊一度把分差擴至43分，全隊第3節合力轟入55分，更寫下隊史單節得分新猷，同時是NBA史上第3節得分次高的球隊，僅次於勇士1989年在第3節攻入57分的數據。

灰熊終以141：114大勝而回，終止兩連敗，並將戰續改寫至56勝25負，若這支西岸二哥在明日的常規賽煞科戰擊敗塞爾特人，便可打破2012/13年球季的隊史勝場紀錄。早前缺陣9場的摩蘭特賽後表示，自己一直渴望歸隊，現時復出可為接下來的季節做準備。

至於西岸附加賽的對戰組合正式出爐，第7的明尼蘇達木狼將與第8的洛杉磯快艇直接爭奪季後賽名額；第10的聖安東尼奧馬刺鬥第9的塘鵝，勝方將與木狼和快艇的負方碰頭。

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