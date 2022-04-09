劍擊｜陳海琳4強飲恨奪銅　港首度同屆奪兩牌　明日團體賽壓軸爭勝 (21:55)

由父親陳偉勁擔任教練的陳海琳，在4強入局較慢，甫開賽便連失3分，但她及時站穩陣腳，反擊連奪兩分，追至6：7完首回合。雙方第2回合多次同時得分，雖然陳海琳曾落後12：14，但仍沉住氣連奪兩分，最後15秒扳成平手。

不過，陳海琳出現失誤，以一劍惜負Aleyna Erturk，在不設銅牌戰下收穫女子重劍少年組個人賽銅牌，連同鄭鐵男在少年組男子花劍個人賽封王，是港隊首於世青賽同屆奪得兩面獎牌。陳海琳明日將轉戰團體賽，再為港隊衝牌。

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