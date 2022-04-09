英超｜曼聯作客失利近5戰僅1勝　愛華頓賺寶貴3分為林柏特減壓 (21:41)

曼聯看守領隊蘭歷克賽前證實有4名傷兵，包括勞基梳爾、麥湯米尼、華拉尼及卡雲尼。其中勞基梳爾右腳舊患復發，要移除手術留下金屬螺栓，需缺陣兩至三周。

曼聯今仗面對近7場英超輸6場、深陷降班邊緣的愛華頓，「紅魔」有C朗缺陣一場聯賽後病癒復任正選，但繼上仗對李斯特城後再次先落後，27分鐘被主隊小將安東尼哥頓在禁區頂起腳，「省」中紅魔隊長哈利馬古尼後改變方向入網。曼聯於36分鐘禍不單行，有中場費特傷出，由保羅普巴入替，半場落後0：1。

紅魔換邊後換入艾蘭加及今季首在英超落場的老將桑馬達，但表現仍未有起色，C朗完場前射門被門將比克福特擋出後，終負0：1，賽後31戰51分續排第7，落後踢少一場的熱刺及踢少兩場的阿仙奴3分。「拖肥」結束各賽事三連敗，領隊林柏特取得季中上任後第3場英超勝仗，賽後30戰28分續排第17，比踢少一場排尾三的般尼多4分。

曼聯最近盛傳下季將由阿積士教頭坦夏格接掌，並着手籌組新教練團班子，據報他曾力邀曼聯前射手尹佩斯「回魔」，但遭婉拒。這名38歲荷蘭隊名宿現任荷甲隊飛燕諾助教及U16教練，報道稱他因兒子正於該隊青年軍受訓，暫無意舉家搬回英國。兩名曼聯前助教麥卡倫及梅倫史甸，亦被視為新助教人選。

至於今晨英超，紐卡素憑中鋒基斯活特在下半場射入親自博得的12碼，主場以1：0險勝狼隊，賽後31戰34位升上第14位，離降班區踢少兩場的般尼差10分，護級機會愈來愈大。

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