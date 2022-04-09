籃球｜港籃棄戰亞盃外　李琪蔡再懃等主力不知情　憂久疏戰陣造成斷層 (18:03)

港籃在2025年亞洲盃外圍賽原本跟關島、新加坡、柬埔寨3隊同處C組，惟一班球員近日透過FIBA官網得悉港隊報名和退賽的消息，蔡再懃承認失望，表示從未收過籃總任何諮詢或通知。這名27歲滿貫後衛正值當打之年，近年也是港籃中流砥柱，他表示香港聯賽一季只得10多場，故國際賽對港將成長尤為重要，為港隊披甲逾10載的東方後衛李琪亦有相同看法，「能夠跟強隊交手，即使落敗也能吸收經驗，被大炒後亦會發奮練習，香港球員需要出去看看這個世界」。

本地聯賽近3年來因疫情斷斷續續暫停，加上今次棄戰國際賽，蔡再懃和李琪皆擔憂籃壇出現斷層。香港政府上周三（6日）宣布為香港運動員備戰9月亞運等指定賽事，開放球場予代表隊練習，港籃周一（11日）重啟訓練。蔡再懃希望參戰亞運，近年重返校園教書的李琪亦有此意願，表示若回港隔離日期少於7日，自己仍可請假參賽。

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