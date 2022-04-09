F1｜陸奇尼再壓韋斯塔本排頭位　隊友失準怒斥法拉利後勤　咸美頓明第5起步 (16:59)

澳洲站排位賽多災多難，賽會事前宣布因安全問題，DRS區由4個減至3個，而雅士頓馬田車手史度爾開賽不久，便因威廉士的拉特菲突然爬頭，閃避不及後雙雙炒車，令賽會出示紅旗，二人其後互相指摘。首兩站因染疫缺陣的4屆冠軍維迪今站復出，昨日在練習賽炒車後，因隊友的意外而趕及維修戰車，但仍未能進入第2節排位。

阿爾派車隊名將艾朗素在第3節亦炒車，賽會再度出示紅旗，法拉利的陸奇尼在復賽後做出1分17.868秒，終力壓上屆總冠軍韋斯塔本，繼首站後再搶得頭位。韋斯塔本慢0.286秒在排位賽居次，明日與紅牛隊友佩雷斯排第2及第3位起步。

上站排頭位的法拉利另一車手佩雷斯，今站只排第9位，賽後狠批車隊準備不足，未有為他提升輪胎溫度，「我要用凍的輪胎去做時間，效果簡直可怕，法拉利不應有此表現，完全是一場災難」。平治車手咸美頓今站則力壓新隊友羅素，明午分別排第5及第6出賽，麥拿侖車手諾利斯則排第4位。

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