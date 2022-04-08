英超｜車路士賣盤期限押後予買家公平提案　巴西隊擬斟哥迪奧拿世盃後執教 (22:00)

俄羅斯入侵烏克蘭，車路士的俄籍班主艾巴莫域被英國政府凍結資產，令他決定將「藍戰士」賣盤，原定限期是下周一，但據報4個潛在買家已獲通知，為讓他們「有一個公平的機會，充分細緻地敲定提案的細節」，已將賣盤期限押後至下周較後時間。

車路士過去兩場主場比賽，先在英超慘負賓福特1：4，後於歐聯8強首回合以1：3不敵皇家馬德里，錄得今季第2次兩連敗，主將美臣蒙特及列斯占斯已在社交網站，敦促球隊必須及時反彈。

拋離車路士14分的曼城，將在明晚與少1分的利物浦踢榜首大戰，惟賽前傳出上月成為巴西足總新任會長艾拿度洛迪古斯，屬意在年尾的世界盃結束後，爭取以明年約滿「藍月」哥迪奧拿成為巴西隊新帥。

據報艾拿度洛迪古斯已與哥帥的兄長經理人會晤洽談，盼哥帥簽約4年，年薪1200萬歐元。哥帥曾稱巴西隊教練職位應由巴西人擔任。巴西隊教練鐵迪曾於2月透露，將在世盃結束後離隊。

另外，曼聯看守領隊蘭歷克今季結束後勢難再領軍，但下季開始仍會擔任球會顧問兩年，據報他下季每月只會上班6天；換言之，他未來兩季只需上班144天。

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