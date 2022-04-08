俄烏局勢｜前金球獎得主貝倫洛夫為烏克蘭參軍　上載戰壕相片稱為自由而戰 (20:55)

自2月底俄羅斯入侵烏克蘭至今，已有多名烏克蘭體壇名將走上戰場保家衛國，其中出生基輔的前蘇聯隊名宿貝倫洛夫，近日在個人社交網上載多張相片，證實自己已加入烏克蘭陸軍部隊，並留言道：「驚人的勇氣和不竭的鬥志！烏克蘭希望和平，我們反對侵略者，他們肆無忌憚地來摧毀我們的地球和我們的自由！我相信我們即將取得勝利！榮耀歸於烏克蘭！」

這名已年屆61歲的足壇名宿，球員生涯曾效力基輔戴拿模及慕遜加柏等球隊，1986年力壓英格蘭名宿連尼加獲膺金球獎，是前蘇聯史上3名得獎者之一，他亦曾代表前蘇聯隊參戰世界盃及歐洲國家盃，其中在1988年歐國盃奪得亞軍。

另外，波士頓馬拉松主辦單位昨宣布禁止俄羅斯及白俄羅斯運動員，參加下月18日舉行的今屆賽事。

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