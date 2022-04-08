F1｜維迪復出戰澳洲站　練習賽涉違規恐受罰 (20:08)

現效力雅士頓馬田車隊的維迪，開季前夕檢測呈陽性，令他先後錯過巴林及沙特阿拉伯站，並需由其德國同胞侯根保頂替出戰。日前康復的他，終可趕及在澳洲站復出迎來個人今季首戰，惟今他於首節練習賽中途壞車，他離開時更私自駕駛工作人員的電單車在賽道上行走，與場邊的車迷揮手。

由於根據F1規定，除了裁判、經事先批准駕駛或步行的車手或車隊人員推車或清場外，任何人不得在每次練習賽後5分鐘內進入賽道，因此賽會事後表明會就事件進行調查，令維迪面臨在後日的正賽被罰。

賽事方面，法拉利與紅牛續在練習賽首兩節表現佔先，其中「紅軍」的辛尼斯在首節做出1分19.806秒的最快圈速，其隊友陸奇尼則在次節以1分18.978秒最快，反觀開季表現不濟的8屆車隊冠軍平治，兩名車手「黑帝」咸美頓及羅素，圈速均較頭車慢逾1秒。

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